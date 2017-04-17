На 1 год.

В Ирбите дисквалифицировали директора УК "Северный жилищный комплекс" Виталия Светлолобова. На балансе обслуживающей организации находится сразу несколько посыпавшихся многоквартирников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, всего нарушения правил эксплуатации жилфонда были выявлены в 38 домах. В частности, в строениях были повреждены кирпичная кладка и шиферная кровля.

Ранее в трех домах и вовсе произошло обрушение. 18 июля 2016 года упала часть стены первого этажа дома № 18 по улице Орджоникидзе. 17 сентября 2016 года обвалилась стена 2 этажа по адресу Кирова, 60. В феврале 2017 года посыпалась стена дома №47 по улице Орджоникидзе. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Стоит добавить, что Виталий Светлолобов неоднократно привлекался к административной ответственности по инициативе прокуратуры.