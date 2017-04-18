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На Землю несется астероид-скалаСегодня в 08:24

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С огромной скоростью.

19 апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид 2014 JO25. По разным оценкам, его диаметр может составлять от 640 метров до 1,5 километра - это размер скалы.

Он пролетит в 1,77 миллиона километров от планеты - это на максимально близкое расстояние за последние 400 лет. Двигаться астероид будет с высокой скоростью – около 33 метров в секунду, или 118 километров в час.

2014 JO25 имеет блестящую поверхность, поэтому будет хорошо виден даже в любительские телескопы, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что данное небесное тело было открыто в 2014 году с помощью автоматизированного телескопа в обсерватории Маунт-Леммон в США. Астероид входит в каталог PHA – перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле.

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