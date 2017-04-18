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ММК помогает Башкортостану развивать туризмСегодня в 15:56

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Внутренний.

Гендиректор ОАО "ММК" Павел Шиляев получил благодарственное письмо от правительства Башкортостана. В нем выражается признательность за помощь региону в развитии внутреннего туризма.

Как пояснили "Уралинформбюро" в управление информации и общественных связей ОАО "ММК", в июне прошлого года правительство Республики и руководство комбината подписали документы о создании единого турпространства - туристско-рекреационного кластера "Горные курорты Башкирии "Легенда Урала".

Кроме того, по словам Павла Шиляева, с 1990 по 2004 год на территории Абзелиловского и Белорецкого районов Башкартостана комбинат реализовал масштабный инвестпроект по формированию туристско-рекреационной инфраструктуры.

Именно на территории Республики расположены объекты ММК - санаторий "Юбилейный" и дом отдыха "Березки", горнолыжные центры "Абзаково" и "Металлург-Магнитогорск", гостинично-бальнеологический центр "Ассоль" в санатории "Ассы".

В районе озера Банное (Якты-куль) находятся детские здравницы Магнитки – загородные лагеря "Горное ущелье" и "Уральские зори".

"Сегодня созданы предприятия туристской сферы, которые не только работают с прибылью, но и способны вкладывать средства в собственное развитие," - заключил П.Шиляев.

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