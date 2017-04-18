Вся планета покрыта льдом.

Международная группа планетологов обнаружила ледяную оболочку на карликовой планете Церера. Как выяснилось, небесное тело покрывает смесь замерзшей воды и силикатов, пишет журнал Nature Geoscience.

Толщина внешней ледяной оболочки составляет несколько километров. Больше всего воды, по мнению ученых, на полюсах планеты. Открытие означает, что между Марсом и Юпитером в недрах крупных астероидов, схожих по составу с Церерой, могут находиться значительные водные запасы.

Стоит отметить, что Церера была открыта в 1801 году. Свое название она получила в честь древнеримской богини плодородия. Ранее Церера считалась астероидом, и лишь несколько лет назад ученые признали ее карликовой планетой, передает "Уралинформбюро".