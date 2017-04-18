Сотрудника авиакомпании уволят.

Сотрудник авиакомпании "Победа" отказал в регистрации на рейс Москва - Екатеринбург женщине с 2-летним мальчиком, страдающим ДЦП.

Инцидент произошел в ночь на 15 апреля 2017 года. Пассажирка заблаговременно предупредила об особом ребенке и своевременно подошла к стойке. Но служащий пояснил, что произошел "сбой в программе по списку пассажиров". Он предложил ей вылететь из другого аэропорта - Шереметьево - утром 15 апреля.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, руководителя группы наземного обеспечения уволят за некомпетентность.