"РН-Пурнефтегаз" расскажет об экологии с помощью "нефтяного колеса"Сегодня в 12:14
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Доступно и наглядно.
В ООО "РН-Пурнефтегаз" созданы необычные стенды, рассказывающих об экологической деятельности предприятия и Компании "Роснефть". Проект приурочен к Году экологии, объявленном в России в 2017 году. Предложение создать информационные стенды поступило от руководства НК "Роснефть".
Научно-популярная экспозиция "РН-Пурнефтегаза" уместилась на 5 стендах. Они рассказывает о хрупкой природе Ямала, добыче нефти и системе, созданной в "Роснефти" для исключения вредного воздействия на природу.
Для наглядности на одном из стендов размещено "нефтяное колесо" – встроенную в круг емкость, содержащую нефть, воду и воздух, можно вращать. В результате зрители узнают о нефтяной жидкости, поднимаемой из недр, а также проследят дальнейший путь каждой её составляющей.
Также на стендах закреплены интерактивные элементы. В их числе объемная фигурка стерха, модель беспилотного летательного аппарата, фрагмент трубопровода, настоящие приборы для химанализа и мониторинга состояния окружающей среды, образцы рекультивационных смесей.
Стенд, рассказывающий о программе по утилизации нефтяного попутного газа, оснащен особым аттракционом. Воображаемый поток поворотом штурвала можно направить с факела на установку по подготовке газа. При этом факел "гаснет" и появляется солнышко, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза".
Пока стенды установлены в корпоративном музее, их покажут школьникам на ближайших экскурсиях. Затем экспозиция переедет в городской музей Губкинского.
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