Участников Дельфийских игр.

18 апреля Екатеринбург встречает делегации из регионов России и стран СНГ, которые примут участие в Дельфийских играх. В столицу Урала приедут гости из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Молдавии. Всего Свердловская область ожидает более 300 представителей стран СНГ, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

Сегодня на площадках Дельфийских игр пройдут репетиции, официальное открытие запланировано на 19 апреля. Масштабная церемония пройдет во Дворце игровых видов спорта.

"Особенностью Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России в этом году станут среди прочего новые номинации, в частности, "Электронные клавишные инструменты". Она открытая, для участия в ней мог заявиться любой желающий", – рассказал директор исполкома Национального дельфийского совета России Артемий Понявин.

Дельфийские игры - масштабное соревнование молодых деятелей искусства - проводятся по 47 номинациям. Свердловская область сформировала самую представительную команду – около 400 человек, в их числе представители 22 танцевальных, театральных, джазовых, хоровых, цирковых и других творческих коллективов.