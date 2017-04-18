Из-за бесхозных скотомогильников.

Прикамью грозит вспышка смертельно опасного заболевания - до двух сибиреязвенных скотомогильников в Чайковском районе никому нет дела.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, рядом с захоронениями отсутствуют ограждения, обваловки, над ямами нет навесов, не предусмотрены запорные устройства. Весной с талыми водами опасные бациллы могут попасть в реки. Подобные нарушения выявлены и на 17 других скотомогильниках.

Все эти объекты бесхозные, и приводить их в порядок некому. Прокуроры через суд обязали правительство Пермского края принять на баланс захоронения. Скотомогильники должны обрести хозяина в течение 1 года.

Стоит добавить, что летом 2016 года вспышка сибирской язвы произошла в Ямальском районе. Погибло более 2 тысяч оленей. Не удалось спасти и 12-летнего мальчика из семьи оленеводов - он умер в больнице.

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