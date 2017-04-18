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ФСК ЕЭС готова к весеннему паводку на УралеСегодня в 11:48

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И любым нештатным ситуациям.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") усилила контроль за линиями электропередачи и подстанциями, находящимися в зоне риска в период весеннего паводка на Урале.

Энергетики готовы оперативно среагировать на нештатных ситуаций в Свердловской, Челябинской, Кировской, Оренбургской и Курганской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике. На территории этих регионов проживает более 17 миллионов человек.

Сейчас специалисты осматривают участки линий электропередачи, подверженных возможному подтоплению. Особое внимание уделяется тем, что проходят по территории Пермского края, Удмуртской Республики и севера Свердловской области. Это ЛЭП от Пермской, Нижнетуринской и Яйвинской ГРЭС, Камской и Воткинской ГЭС.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службу ФСК ЕЭс, также проведена уборка снега и очищены водоотводные каналы, проверена исправности плавсредств, помп, насосов, средств индивидуальной защиты сотрудников, спецтехники.

В настоящее время в филиале создана противопаводковая комиссия. Для информирования об угрозе ЧС и координации действий при их ликвидации налажено взаимодействие с региональными гидрометеорологическими службами, подразделениями МЧС России и местными администрациями.

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