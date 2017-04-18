Четыре вуза Урала не дотянули до опорныхСегодня в 14:14
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Статус дали лишь университету Магнитогорска.
Минобрнауки РФ назвал 22 новых опорных вуза страны. Их выбрали из 86 университетов, подавших заявки, передает "Коммерсант".
Четыре из пяти претендентов от УрФО, по мнению чиновников, оказались недостойны нового статуса. Попасть в список опорных не смогли Курганский госуниверситет, Шадринский государственный педуниверситет, Уральский государственный экономический университет и Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.
Опорным вузом на Урале признали лишь Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова, сообщает "Уралинформбюро".
22 отобранных вуза разделили на две группы – по уровню финансирования. Первые восемь будут финансировать из федерального и регионального бюджетов. Вторая группа, куда попал Магнитогорский вуз, сможет рассчитывать на деньги только субъектов РФ. Москва же будет оказывать им аудиторскую и экспертную поддержку.
Выбранные вузы в ближайшие три месяца должны представить в Минобрнауки пятилетнюю программу развития.
Первые 11 опорных университетов были определены в январе 2016 года. В будущем их число планируется довести до 150. Суть программы - в объединении двух или более региональных вузов. Общая численность студентов должна составлять не менее 10 тысяч, а доходы вуза — не менее 2 миллиардов рублей.
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