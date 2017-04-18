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Тунгусов ответит за "День чистоты" Сегодня в 16:31

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Накануне Первомая.

Сотрудники министерств Свердловской области 29 апреля 2017 года выйдут на субботник. Традиционно кабмин проводит его на уборке территории областного Госпиталя ветеранов войн.

Руководителем оргкомитета "Дня чистоты" в регионе, как сообщает "Уралинформбюро", назначен первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. В него, кстати, также включили депутата Госдумы, председателя областной Федерации профсоюзов Андрея Ветлужских.

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