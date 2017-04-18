И Ханты-Мансийским банком.

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" (на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк") организовал поездку югорских школьниц в Москву. Старшеклассницы Валентины Дубив и Екатерины Смолиной из поселка Горноправдинск прошли в финал фестиваля творческих открытий и инициатив "Леонардо".

Валентина представила работу "Оценка эффективности удаления нефти с водной поверхности с использованием в качестве адсорбента порошка активированного угля", а Екатерина изучала тему "Гаджет-аддикция и оценка ее влияния на здоровье школьников". Обе работы были отмечены дипломами финалистов конкурса и памятными медалями.

Фестиваль творческих открытий и инициатив "Леонардо" рассматривает роль Человека в его взаимоотношениях с окружающим миром. Именно поэтому символом мероприятия стала фигура Леонардо да Винчи – универсального человека, яркой творческой личности, творившей на благо всего человечества, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

Всего на конкурс было представлено 300 научно-исследовательских работ в 10 номинациях. География участников – от Калининграда до Владивостока. В состав жюри входили известные ученые из МГУ, РХТУ, заслуженные учителя России, которым, по их комментариям, было очень сложно выделить победителей, так как уровень подготовки участников с каждым годом становится выше.