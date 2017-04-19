Ему подыскивают место.

Коммунисты убедили мэрию Сургута поставить в городе бюст Сталина. Где именно он появится - обсудят на заседании комиссии по топонимике 27 апреля.

Как сообщил "Уралинформбюро" лидер местного отделения общественной организации "Русский дух" Денис Ханьжин, принципиальное согласие на установку памятника было получено в прошлом году, но вопрос волокитился. "Нам еще полгода назад сказали, что не против, надо лишь место согласовать. Мы предложили пять вариантов размещения, но ответа не было. Потом на мэрию по своим каналам надавили коммунисты, и теперь начались подвижки", - пояснил активист.

По словам Д.Ханьжина, одно из возможных мест – напротив горадминистрации.

В сентябре 2016 года общественники "украсили" бюстом Сталина набережную в Сургуте без всяких согласований, поэтому он был демонтирован и отправлен на склад. С тех пор не утихают споры между сторонниками и противниками каменного вождя.

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