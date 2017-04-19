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Подрядчиков реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге объявят 15 мая18 апреля в 18:43

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Заказчик платит около 2 миллиардов.

В Екатеринбурге объявлены конкурсы на проведение первого этапа реконструкции Макаровского моста. Итоги аукционов станут известны 15 мая 2017 года, передает "Уралинформбюро".

По данным с сайта госзакупок, победители получат за проведение работ 804 и 940 миллионов рублей. До 29 ноября 2019 года подрядчики должны подготовить рабочую документацию, демонтировать первый ряд арок с северной стороны моста и возвести новое сооружение 25 метров шириной. Движение транспорта будет перекрываться не полностью.

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