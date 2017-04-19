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"Нестандартная" стюардесса не смогла отсудить у "Аэрофлота" миллион18 апреля в 20:11

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За дискриминацию.

Тушинский суд Москвы отклонил иск к "Аэрофлоту" от стюардессы Ирины Иерусалимской, которая обвинила работодателя в дискриминации. Поводом для тяжбы стали жесткие требования руководства к размеру одежды и росту бортпроводников, передает "Уралинформбюро".

Со слов стюардессы, не подходящих под стандарты перевели с международных на внутренние рейсы, вылетающие ночью либо рано утром. В итоге они потеряли в деньгах. Как пишут федеральные СМИ, Иерусалимская требовала более 1 миллиона рублей компенсации морального вреда и удержанной зарплаты, но суд отклонил ее иск.

В ближайшее время в Пресненском суде Москвы будет рассмотрено заявление еще одной стюардессы - Евгении Магуриной. Как рассказывала ранее бортпроводница, врачебной летно-экспертной комиссии было указано избавляться от "старых, толстых, страшных". Теперь медосмотры "неформатных" сотрудниц проводят с особым пристрастием.

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