За дискриминацию.

Тушинский суд Москвы отклонил иск к "Аэрофлоту" от стюардессы Ирины Иерусалимской, которая обвинила работодателя в дискриминации. Поводом для тяжбы стали жесткие требования руководства к размеру одежды и росту бортпроводников, передает "Уралинформбюро".

Со слов стюардессы, не подходящих под стандарты перевели с международных на внутренние рейсы, вылетающие ночью либо рано утром. В итоге они потеряли в деньгах. Как пишут федеральные СМИ, Иерусалимская требовала более 1 миллиона рублей компенсации морального вреда и удержанной зарплаты, но суд отклонил ее иск.

В ближайшее время в Пресненском суде Москвы будет рассмотрено заявление еще одной стюардессы - Евгении Магуриной. Как рассказывала ранее бортпроводница, врачебной летно-экспертной комиссии было указано избавляться от "старых, толстых, страшных". Теперь медосмотры "неформатных" сотрудниц проводят с особым пристрастием.