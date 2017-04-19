"Нестандартная" стюардесса не смогла отсудить у "Аэрофлота" миллион18 апреля в 20:11
- Текст
За дискриминацию.
Тушинский суд Москвы отклонил иск к "Аэрофлоту" от стюардессы Ирины Иерусалимской, которая обвинила работодателя в дискриминации. Поводом для тяжбы стали жесткие требования руководства к размеру одежды и росту бортпроводников, передает "Уралинформбюро".
Со слов стюардессы, не подходящих под стандарты перевели с международных на внутренние рейсы, вылетающие ночью либо рано утром. В итоге они потеряли в деньгах. Как пишут федеральные СМИ, Иерусалимская требовала более 1 миллиона рублей компенсации морального вреда и удержанной зарплаты, но суд отклонил ее иск.
В ближайшее время в Пресненском суде Москвы будет рассмотрено заявление еще одной стюардессы - Евгении Магуриной. Как рассказывала ранее бортпроводница, врачебной летно-экспертной комиссии было указано избавляться от "старых, толстых, страшных". Теперь медосмотры "неформатных" сотрудниц проводят с особым пристрастием.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
18 апреля в 20:58
Сандакову и Цыбко отказали в проверке сотрудников ФСБ
Вопреки решению Генпрокурора.18 апреля в 20:22
В Екатеринбурге в Парке Победы нашли труп мужчины
На место выехали следователи.18 апреля в 20:21
Мэрия Сургута смирилась с установкой бюста Сталина
Ему подыскивают место.18 апреля в 20:11
"Нестандартная" стюардесса не смогла отсудить у "Аэрофлота" миллион
За дискриминацию.18 апреля в 19:58
В Екатеринбурге самосвал провалился под асфальт
Колесо покорежено.18 апреля в 19:58
В Богдановиче бывшего врача-онколога осудили за взятки
Он наживался на чужой беде.18 апреля в 19:37
В Прикамье задержали подозреваемую в убийстве новорожденного
Младенца нашли на улице в пакете.18 апреля в 19:01
Под Нижним Тагилом полицейские устроили погоню со стрельбой
За пьяным водителем.18 апреля в 18:52
Тюменцу раздробило кости лица сцепкой самосвала на буксире
Мужчина захлебнулся кровью.18 апреля в 18:44
Снежная буря готовится атаковать свердловчан
20-21 апреля.18 апреля в 18:43
Подрядчиков реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге объявят 15 мая
Заказчик платит около 2 миллиардов.18 апреля в 18:28
New Stream Group обзавелась новым плавучим нефтехранилищем в Мурманске
Более вместительным.18 апреля в 18:12
В Челябинске найден мертвым обвиняемый в педофилии
Труп обескровлен.18 апреля в 17:41
Экс-полицейского будут судить за обезображенного им курганца
Обвиняемому грозит 10 лет.18 апреля в 17:22
Гаффнер оштрафован за сокрытие 400 тысяч от приставов
Депутат не хотел расставаться с зарплатой.
Главные новости
- 18 апреля в 20:22В Екатеринбурге в Парке Победы нашли труп мужчины
- 18 апреля в 19:58В Екатеринбурге самосвал провалился под асфальт
- 18 апреля в 17:08В Перми за решетку отправили 76-летнего педофила-шахматиста
- 18 апреля в 15:33На Южном Урале подросток умер от отравления газом
- 18 апреля в 15:20В роддоме Екатеринбурга умерла молодая женщина
Аналитика
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?
Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева
Свердловская область теряет красный оттенок.