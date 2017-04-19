С конца января 2017 года.

Число погибших в Сирии российских военных растет. СМИ стало известно, что были убиты еще двое российских контрактников - Алексей Сафонов и Владимир Плютинский. Также Reuters сообщает о гибели Михаила Нефедова. Ранее информацию о его смерти раскопала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

По предварительной информации, Плютинский был убит под Пальмирой 12 февраля. Нефедов - в феврале, Сафонов погиб в середине марта. Официального подтверждения этим данным нет, передает "Уралинформбюро".

Всего с 29 января в Сирии погиб 21 российский военный. Эти цифры в 4 раза превышают официальные данные Минобороны РФ. По подтвержденным данным, с начала военной операции в Сирии погибли 30 военных ВС РФ.