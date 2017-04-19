В рамках экологического конкурса.

"Газпром добыча Ямбург" провел конкурс детского рисунка по экологии "Природа – наш дом, мы его сбережем!". Мероприятие было организовано в рамках объявленного в России и ПАО "Газпром" Года экологии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, учащиеся школ Нового Уренгоя представили более 50 работ, продемонстрировав неравнодушное отношение к экологической теме. Рисунки-размышления о роли человека в сохранении окружающей среды и картины-протесты против бездумного разрешения природы перемежались с "живописными гимнами" живой природе.

Оригинально дети подошли и к названиям своих творений. Некоторые звучали как лозунги: "Мы за чистый город", "Сохраним природу живой", "Чистая экология – чистое будущее", "Верните миру краски". София Катриченко назвала работу "Пейзаж не для Ван Гога", подчеркнув, что загрязненная планета не лучший источник для вдохновения.

Члены жюри отметили, что конкурсанты проявили активную жизненную позицию по отношению к экологическим проблемам. 14 победителей и призеров конкурса будут отмечены грамотами. Их работы выставят в музее истории ООО "Газпром добыча Ямбург" в поселке Ямбурге, а также в административном центре компании в Новом Уренгое.