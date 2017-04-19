В Будапеште облили краской памятник советским воинам-освободителямСегодня в 09:04
- Текст
Хулиганов задержали полицейские.
В Будапеште на центральной площади осквернили памятник советским воинам-освободителям. Как пишут федеральные СМИ, постамент облили желтой краской.
Хулиганы не предприняли никаких попыток скрыться. Они дождались полиции прямо на парапете памятника. Стражи порядка отреагировали быстро. Двое мужчин тут же были задержаны. Выяснилось, что они являются участниками акции протеста против правительства Венгрии.
Злоумышленникам выписали штраф на сумму 96 евро за административное правонарушение, передает "Уралинформбюро".
Памятник уже очищен от краски.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:08
Предполагаемый убийца Ирины Вахрушевой служил в МЧС
И отсидел за изнасилование.Сегодня в 19:04
Юные тюменцы поразят искусственным интеллектом
На робототехнической олимпиаде.Сегодня в 18:53
Зловонные отходы екатеринбургского "Водоканала" повезли в поля
ОНФ встревожен.Сегодня в 18:47
МРОТ "доползет" до прожиточного минимума за несколько лет
Один растет - другой падает.Сегодня в 18:26
В Богдановиче врач ответит в суде за смерть пациентки после аборта
Вынужденного.Сегодня в 18:16
В Кургане мать забрала детей из приемной семьи и измывалась над ними
После выхода из тюрьмы.Сегодня в 18:10
Полиция задержала избившего 4-летнего сына екатеринбуржца
Мужчину опрашивают.Сегодня в 17:55
Облсуд берется за дело об убийстве 4 человек в Монетном
Обвиняемому грозит пожизненный срок.Сегодня в 17:45
В Екатеринбурге Широкую Речку соединят с Академическим в 2018 году
Если дадут деньги из госказны.Сегодня в 17:33
Пятерку российских атлетов вынудили признаться в допинге
Ради имиджа Родины.Сегодня в 17:18
Медведев "не клюнул" на Навального
С парламентской трибуны.Сегодня в 17:13
В ожидании Олимпиады
Творческой.Сегодня в 16:52
Под Ревдой в ДТП с санитарным УАЗом пострадали 6 человек
"Буханка" перевернулась.Сегодня в 16:49
Экс-главу Верх-Исетского района Екатеринбурга оставили под замком
До 20 мая.Сегодня в 16:46
Свердловчанин зарезал соперника на глазах у детей
Приревновав жену.
Главные новости
- Сегодня в 19:08Предполагаемый убийца Ирины Вахрушевой служил в МЧС
- Сегодня в 18:10Полиция задержала избившего 4-летнего сына екатеринбуржца
- Сегодня в 17:13В ожидании Олимпиады
- Сегодня в 16:11Екатеринбуржец сломал палец 9-летнему пасынку
- Сегодня в 11:58Кто его купит? Он же памятник!
Аналитика
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?