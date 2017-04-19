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В Будапеште облили краской памятник советским воинам-освободителямСегодня в 09:04

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Хулиганов задержали полицейские.

В Будапеште на центральной площади осквернили памятник советским воинам-освободителям. Как пишут федеральные СМИ, постамент облили желтой краской.

Хулиганы не предприняли никаких попыток скрыться. Они дождались полиции прямо на парапете памятника. Стражи порядка отреагировали быстро. Двое мужчин тут же были задержаны. Выяснилось, что они являются участниками акции протеста против правительства Венгрии.

Злоумышленникам выписали штраф на сумму 96 евро за административное правонарушение, передает "Уралинформбюро".

Памятник уже очищен от краски.

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