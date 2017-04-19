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Буш-старший госпитализирован с пневмониейСегодня в 08:47

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Во второй раз.

Бывший президент США Джордж Буш-старший в очередной раз попал в больницу. Экс-лидера положили в госпиталь города Хьюстон (американский штат Техас) из-за непрекращающегося кашля, передает "Уралинформбюро".

Врачи поставили диагноз "легкий случай пневмонии". Сейчас, по оценке медиков, Буш "чувствует себя нормально".

Ранее Буш-старший уже был госпитализирован с пневмонией. Его пришлось даже временно подключать к аппарату искусственного дыхания.

В последнее время экс-президент "зачастил" в больницы. В 2015 году он сломал шейные позвонки, упав дома. За несколько лет до этого у него диагностировали сильный бронхит. Кроме того, 92-летний экс-президент страдает болезнью Паркинсона и передвигается исключительно в инвалидном кресле

Буш руководил Соединенными Штатами в 1989-1993 годах. Сейчас ему 92 года, его жене Барбаре - 91 год.

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