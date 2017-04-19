В них произошло короткое замыкание.

Следователи озвучили предварительную причину пожара в Туринске, в результате которого погиб 4-летний мальчик. Скорее всего, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электронных часов, подключенных к сети.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, по факту трагедии организована доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Происшествие случилось 18 апреля около 16.00 в одной из квартир дома №9 по улице Железнодорожной. Бабушка и внук были эвакуированы из горящего помещения. В больнице ребенок скончался. У пожилой женщины - многочисленные ожоги.

Известно, что мать несовершеннолетнего работает в Екатеринбурге вахтовым методом. У нее - трое детей. Она воспитывает их одна.

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