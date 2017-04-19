В России внедрят электронные трудовые книжкиСегодня в 10:29
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Роструд поддержал переход на электронные трудовые книжки. По мнению главы Федеральной службы по труду и занятости Всеволода Вуколова, отказ от бумажного документа должен быть добровольным.
"Ведение кадрового делопроизводства в электронном виде позволит защитить трудовые права граждан, в частности, вахтовиков и дистанционных работников, и значительно снизить издержки организаций на бумажную пересылку документов", - цитируют чиновника федеральные СМИ.
Аналогичное мнение на днях озвучил и глава Сбербанка Герман Греф. Банкир призвал экономить время, так как ручное заполнение трудовых излишне бюрократизированный процесс, передает "Уралинформбюро".
"У нас сегодня тратятся огромные ресурсы на заполнение трудовых книжек. Там все должно быть написано обязательно синей ручкой, заверено синей печатью. А если ты ее потерял, нужно громадное количество организаций обежать, а их давно уже, может быть, не существует, но пенсию начислять надо. Это громадная проблема", - подчеркнул Греф.
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