Метель не помешала гуляньям.

Руководители АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" встретили День оленевода вместе с коренными жителями Ямала.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, на праздник в Тазовский район прибыли заместитель генерального директора Олег Домарацкий, главный инженер проектов Алексей Зубарев и начальник отдела социально-бытового обеспечения Дмитрий Сидоров.

Сейчас на территории района Роспан ведет разведочное бурение и очень плотно сотрудничает с местными властями и населением: согласует все работы не только в администрации района, но обязательно проходит процедуру общественных слушаний. "У нас пять лицензионных участков, соседство с родовыми угодьями очень тесное. И не учитывать интересы их хозяев мы не можем, попросту не имеем на это права", - подчеркивает Алексей Зубарев.

Олег Домарацкий отдельно поблагодарил организаторов мероприятия: "Все сделано с большой заботой о людях. В торговых рядах домики вместо палаток, да и гостям было где погреться. Несмотря на метель, большинство из них остались до конца. Ну и, конечно, местный колорит. Я нигде не видел столько людей в национальной одежде".

Более давние и плотные отношения у Роспана с Пуровским районом, где предприятие осуществляет промышленное производство.

"Мы все живем на одной земле, вместе развиваемся и делаем наш мир лучше, - говорит заместитель генерального директора АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Вячеслав Гронский, который поздравлял с Днем оленевода пуровчан. - Чтобы не нарушить уникальные экологию и образ жизни хозяев здешних мест, нужно знать их традиционный уклад, увидеть его своими глазами".