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Свердловчанам придется платить за сортировку мусора через годСегодня в 11:02

Регоператор начнет работу в июле 2018 года.

Конкурс по выбору регионального оператора твердых коммунальных отходов объявят на Среднем Урале в декабре 2017 года. Об этом заявил глава комитета по экологии администрации Екатеринбурга Егор Свалов на заседании профильной комиссии гордумы, передает "Уралинформбюро".

Победитель конкурса приступит к работе в июле 2018 года. В числе прочего ему придется организовать сортировку мусора. Для свердловчан это обернется новым коммунальным платежом.

Регоператор должен был появиться на Среднем Урале в 2017 году. Так предписывал новый федеральный закон №458. Однако позже вступление в силу ФЗ отложили до 2019 года. Тем не менее Свердловская область, по всей видимости, начнет мусорную реформу раньше других субъектов РФ.

Согласно новому законодательству, операторы должны будут не захоранивать мусор, как сейчас, а по максимуму сортировать его. На возведение мусоросортировочных заводов дано 3 года.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Как я не хочу жить в этой стране, где правят идиоты и подлецы! Сегодня в 11:28

Нифига себе, мы мусор сортируем, как и велено было, отдельно для зеленого и оранжевого контейнера, отдельно пластик, который сваливаем в сетчатый контейнер. А потом мусоровозка приезжает, весь мусор из зеленого и оранжевого контейнера вместе сваливает в одну машину, а потом они опять деньги с населения за сортировку мусора будут брать?

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