Будет обновлено 5 тысяч километров трасс.

В 2017 году в российских регионах в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют и построят 5 тысяч километров трасс на сумму 30 миллиардов рублей. В субъектах РФ будет ликвидировано более 1 тысячи очагов аварийности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в случае некачественного ремонта любой автомобилист должен иметь возможность быстро направить жалобу в соответствующие ведомства. В частности, Медведев предложил использовать мобильные приложения, передает "Уралинформбюро". "Такое обращение должно быть обработано, а проблемы должны устраняться максимально быстро", - подчеркнул глава правительства.

Стоит добавить, что в начале апреля правительство РФ обнародовало список регионов, которые поделят в 2017 году 10 миллиардов рублей, выделенных в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Среди уральских регионов поддержку получат Югра, Ямал и Курганская область.

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