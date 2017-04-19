Яйцам - 66 миллионов лет.

Китайские рабочие наткнулись на кладку яиц динозавров. Они были обнаружены на юге страны, в районе города Фошань в провинции Гуандун.

Возраст пяти найденных яиц травоядного ящура оценивают в 66 миллионов лет, их радиус - 14 сантиметров, толщина скорлупы - около 2 сантиметров.

Окаменелости передадут Наньхайскому музею в Фошани, пишут местные СМИ. Их исследование поможет лучше понять процесс формирования ландшафта современного Китая и климатические изменения в Восточной Азии, передает "Уралинформбюро".

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