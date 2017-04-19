После выхода из тюрьмы.

Курганские следователи проводят проверку информации об избиении матерью троих детей, которых она забрала из приемной семьи, когда вернулась из колонии.

Женщина поселилась с сыном и двумя дочерьми на съемной квартире в Кургане, которую делила с сожителем. Как пишут местные СМИ, в школу детей не устроили, мальчика заставляли заниматься попрошайничеством.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР, после выяснения всех обстоятельств дела будет принято процессуальное решение.