Выполнив план лишь на треть.

Ряд российских регионов провалили программу капремонта 2016 года. Критические показатели - в Ульяновской области, где обновлено всего 39% многоквартирников, в Магаданской и Нижегородской областях (всего по 35% многоэтажек), а также в Омской области (31%).

В целом по стране приведено в порядок 88% от запланированного количества домов, пишут "Известия" со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. Из 155,7 миллиона квадратных метров отремонтировано 135 миллионов.

Срыв планов эксперты объясняют недобросовестностью подрядчиков. недостаточно эффективной работой чиновников, а также задержкой в оформлении документов.

Следует отметить, что Свердловская область по итогам 2015 года тоже провалила программу капремонта - из 1000 домов было обновлено лишь 134. В прошлом году удалось привести в порядок 2000 из 2500.

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