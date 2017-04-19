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Екатеринбургский театр оперы и балета примерил новую "Золотую маску"Сегодня в 13:54

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С легкой руки экспертов.

Вечером 19 апреля в Москве объявят лауреатов национальной премии "Золотая маска" - по мнению театральных экспертов, по крайне мере, одна награда достанется представителям Екатеринбурга. В почете у критиков оказался балет "Ромео и Джульетта" Театра оперы и балета, пишет "Московский комсомолец".

Эта постановка заявлена в девяти номинациях, но, как ожидается, "Маска" достанется хореографу Вячеславу Самодурову.

Хороший прогноз эксперты дают и по "Травиате" пермского Театре оперы и балета, отмеченной в семи номинациях. Критики считают, что постановку признают лучшей оперой. Большие шансы на победу и у исполнительницы главной роли Надежды Павловой.

Стоит отметить, что Екатеринбургский театр оперы и балета неоднократно получал "Золотые маски". В прошлом году он удостоился сразу двух премий за спектакль "Сатьяграха" на санскрите.

На победу в этом году также рассчитывают пермский "Театр-Театр" и челябинский Театр современного танца, передает "Уралинформбюро". Всего в списке 213 претендентов из 25 городов страны. Безусловный лидер - Большой театр (31 номинация).

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