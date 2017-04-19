Из свердловских трасс.

Пермский тракт оказался самой аварийной трассой в Свердловской области. Как сообщил журналистам глава регионального управления ГИБДД Юрий Дёмин, с начала 2017 года там погибли 14 человек.

В список опасных также попали дорога Екатеринбург - Реж - Алапаевск, ЕКАД, Екатеринбург - Серов - Ивдель, Ивдель до границы с ХМАО-Югрой и дорога Нижний Тагил - Висимо-Уткинск, передает "Уралинформбюро".

Дёмин также пояснил, что в регионе продолжится работа по оснащению аварийных участков стационарными комплексами автоматической фиксации. Представители Госавтоинспекции попросили правительство региона установить 150 камер на трассе у Нижних Серёг, на выездах из Екатеринбурга и на ЕКАДе.

Стоит добавить, что сейчас на Среднем Урале действует 105 стационарных комплексов и 37 передвижных.