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Пермский тракт оказался самым опаснымСегодня в 16:25

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Из свердловских трасс.

Пермский тракт оказался самой аварийной трассой в Свердловской области. Как сообщил журналистам глава регионального управления ГИБДД Юрий Дёмин, с начала 2017 года там погибли 14 человек.

В список опасных также попали дорога Екатеринбург - Реж - Алапаевск, ЕКАД, Екатеринбург - Серов - Ивдель, Ивдель до границы с ХМАО-Югрой и дорога Нижний Тагил - Висимо-Уткинск, передает "Уралинформбюро".

Дёмин также пояснил, что в регионе продолжится работа по оснащению аварийных участков стационарными комплексами автоматической фиксации. Представители Госавтоинспекции попросили правительство региона установить 150 камер на трассе у Нижних Серёг, на выездах из Екатеринбурга и на ЕКАДе.

Стоит добавить, что сейчас на Среднем Урале действует 105 стационарных комплексов и 37 передвижных.

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