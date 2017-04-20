ГИБДД до зимы не будет штрафовать свердловчан19 апреля в 19:33
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За отсутствие знака "Шипы".
Свердловских автомобилистов пока не будут штрафовать за отсутствие знаков "Шипы", даже если они ездят на шипованной резине. Об этом рассказал журналистам глава регионального УГИБДД Юрий Дёмин, передает "Уралинформбюро".
Наказание в 500 рублей за данное нарушение вступило в силу 4 апреля 2017 года. За день до этого автовладельцы спешно скупили в киосках наклейки с буквой "Ш". Однако всем знаков не хватило, и водители, боясь штрафов, начали самостоятельно рисовать треугольники и клеить их на заднее стекло.
Выяснилось, что паниковали они зря. Инспекторы будут ловить нарушителей только зимой. В другие сезоны наклейка необязательна.
Стоит добавить, что оповещать участников дорожного движения о шипованной резине автомобилисты должны были и раньше. Однако в законодательстве не было прописано наказание за нарушение. Знак необходим, чтобы предупредить других водителей о возможном изменении тормозного пути. Это позволит избежать аварийных ситуаций.
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