Если дадут деньги из госказны.

В Екатеринбурге подготовлены проекты строительства улицы Академика Сахарова от Верхнеуфалейской до Амундсена и Краснолесья (до Широкой Речки).

Средств на реализацию планов у мэрии нет - чиновники рассчитывают получить федеральные деньги. Они уже направили заявки на включение в ФЦП "Жилище". Если их одобрят, дорожники приступят к работам уже в этом году и сдадут объекты в следующем, передает "Уралинформбюро".

У мэрии готов и проект реконструкции улицы Суходольской, которую планируется "пробить" до Академического. Однако, как заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию глава комитета по строительству Николай Сметанин, денег на дорогу также нет. Проект отложен в долгий ящик.