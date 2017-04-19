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Юные тюменцы поразят искусственным интеллектомСегодня в 19:04

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На робототехнической олимпиаде.

12 мая на базе Тюменского педколледжа пройдет региональная робототехническая олимпиада, где школьники покажут свои изобретения. Юные инженеры представят роботов для устойчивого развития, интеллектуальные системы, облегчающие жизнь человека, роботов-манипуляторов и футболистов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, в прошлом году областной тур олимпиады собрал порядка 200 участников и 80 тренеров. Авторы самых интересных проектов отправились на всероссийский этап олимпиады и вернулись с победами.

Так, Анастасия Пужак и Нигина Ивахненко из Тюменского педагогического колледжа победили в номинации "За чистый океан". Решать проблему загрязнения воды нефтяными отходами студентки предложили с помощью робота-плота и системы фильтрации.

Ученик тюменской гимназии №1 Валерий Рагулин занял третье место в основной категории "Сортировка отходов". Созданные им роботы должны были сортировать мусор и складывать в специальные баки.

Организаторы олимпиады уверены, что в этом году участники предложат не менее интересные, полезные и перспективные проекты.

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