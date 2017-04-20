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Свердловчанок будут прививать от рака шейки матки19 апреля в 19:14

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В обязательном порядке.

В Свердловской области вакцинация от рака шейки матки может войти в региональный календарь профилактических прививок.

Этот вопрос спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина обсудила с президентом Европейской педиатрической ассоциации и директором НИИ педиатрии Минздрава РФ Лейлой Намазовой-Барановой. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ЗакСо.

С 2013 года заболеваемость раком шейки матки на Среднем Урале выросла на 5%. Смертность среди заболевших женщин за три года увеличилась с 5,8% до 7,9%. Разработанная вакцина показала свою эффективность. Если ставить ее девочкам в возрасте 9-13 лет, риск заболевания практически исключается.

Ежегодно нужно будет прививать порядка 22 тысяч юных свердловчанок. Затраты областного бюджета могут составить до 125 миллионов рублей в год.

Закон об охране здоровья детей подробно обсудят на заседании Женского парламента в июне 2017 года.

Стоит отметить, что Свердловская область не раз принимала законы, которые позднее подхватывали все регионы страны. Так, в 2008 году впервые был утвержден региональный календарь плановых профилактических прививок.

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