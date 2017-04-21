"Наша хата с краю", - говорят в мэрии.

Ольга Костенко из Талицы, воспитывающая дочь-инвалида, не может получить положенную ей по закону квартиру. Об этом сообщил "Уралинформбюро" зампред Общественной палаты Свердловской области (ОПСО) Владимир Винницкий.

Летом 2015 года пятилетняя Карина едва не погибла по вине отца, который взял ее на руки и бросился под поезд. Обоих удалось спасти, мужчина был осужден за покушение на убийство и умер в колонии, не выплатив полумиллионный ущерб.

Травма усугубила тяжесть врожденного заболевания девочки. Семье с таким ребенком полагается жилье без очереди, но городская администрация выделять его отказалась. Талицкий райсуд принял сторону мэрии.

Тем временем Ольга снова вышла замуж, в феврале 2017 года родила сына, и в частном доме на 25 квадратных метрах вчетвером стало тесно. С помощью юристов ОПСО женщина подала апелляцию в Свердловский облсуд, заседание по ее делу состоится 25 апреля 2017 года.

Позицию администрации Талицкого городского округа в данном вопросе пояснила "Уралинформбюро" начальник жилищного отдела Наталья Пиньженина.

"Согласно Жилищному кодексу, органы местного самоуправления должны предоставлять жилье только малоимущим семьям. Другие категории льготников мы просто ставим на учет. Костенко как имеющая ребенка-инвалида и нуждающаяся в жилом помещении включена в соответствующие списки 1 августа 2016 года. Наша функция выполнена - пусть дожидается своей очереди. Но она хочет получить квартиру сразу и подала иск. Талицкий райсуд принял наши доводы. Более того, рекомендовал семье оформить статус малоимущей, что сейчас и делается.

Полномочия обеспечивать инвалидов жильем принадлежат региональной власти. Проблема в том, что ЗакСо не разработало механизм реализации этой льготы для тех, кто встал на учет после 1 января 2005 года", - говорит Пиньженина.

В каких случаях муниципалитет все-таки выделяет жилье по соцнайму инвалидам? Только если суд обяжет. Встав на учет в мэрии, гражданин идет в прокуратуру, та через суд заставляет город строить дома. Таким нелегким путем ключи от новых квартир достались 41 талицкой семье. Местные власти добились в Верховном Суде возмещения затрат из регионального минфина. До последнего времени схема пусть медленно, но работала.

Сбой случился на Ольге Костенко и еще одной семье - их иски не были удовлетворены.

Наталья Пиньженина уверяет, что причиной тому изменение судебной практики. "Раньше норма закона трактовалась однозначно: если в семье есть инвалид (с болезнью из списка особо тяжелых), ей квадратные метры полагаются без очереди. Сейчас суды упирают на другой нормативный акт, регламентирующий первоочередное право на жилье. Там речь о ситуации, когда одно помещение занимают две и более семьи, и в одной из них живет инвалид. Поэтому пошли отказы. Нам самим интересно, что решит апелляционная инстанция", - резюмирует начальник жилотдела.

Зампред ОПСО Владимир Винницкий в ответ негодует: "Это разве объяснение? Разве учет заменит крышу над головой? Чиновники, вместо того чтобы выполнять работу, за которую получают зарплату, думают, что за них эту работу сделает прокурор. А люди будут маяться без жилья. За это увольнять надо! Как власти между собой делят полномочия и какой кровью это дается людям, вы знаете. У нас или президент должен дать указание, или СМИ шум поднять. Будем ждать решения облсуда".

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