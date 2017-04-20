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На Среднем Урале 41 муниципалитет подключился к "Системе-112"Сегодня в 09:07

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К концу года ее внедрят во всем регионе.

В Свердловской области 41 муниципалитет подключили к Системе единого номера экстренных служб 112. Жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Серова и других крупных городов могут более оперативно сообщать о ДТП, правонарушениях или иных ситуациях, требующих помощи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, "Система-112" работает по принципу "одного окна".

"Уральцам в случае кризисной ситуации не надо будет думать, куда обратиться, по какому номеру звонить. Достаточно набрать номер "112", и оператор, принявший звонок, не только определит, кому адресовать сообщение, но и единовременно отправит всю информацию необходимым службам оперативного реагирования. Также система проконтролирует, что спецслужбы прибыли на вызов и оказали необходимую помощь", – пояснил заместитель начальника Центра обработки вызовов "Системы-112" Константин Солодовниченко.

Дозвониться до оператора "112" можно не более чем за 20 секунд. При этом абонентов готовы выслушать не только на русском, но и на других языках.

Работа по внедрению единого номера экстренных служб стартовала в Свердловской области в январе. К концу года система пройдет государственную приемку.

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