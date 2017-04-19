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МРОТ "доползет" до прожиточного минимума за несколько летСегодня в 18:47

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Один растет - другой падает.

Минимальный размер оплаты труда в России доведут до уровня прожиточного минимума в грядущие несколько лет. Смутные прогнозы озвучил премьер РФ Дмитрий Медведев, отчитываясь в Госдуме о работе кабмина.

"В прошлом году мы 2 раза поднимали минимальный размер оплаты труда - до 7,5 тысячи рублей, хотя это тоже было непросто, и мне пришлось провести на эту тему несколько совещаний, объяснять, почему это нужно сделать. С 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7 800 рублей", - добавил премьер.

По итогам 4 квартала 2016 года прожиточный минимум в России установлен в размере 9 691 рубля. По сравнению с 3 кварталом он сократился на 198 рублей, передает "Уралинформбюро".

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