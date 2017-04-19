Зловонные отходы екатеринбургского "Водоканала" повезли в поляСегодня в 18:53
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ОНФ встревожен.
Глава исполкома свердловского ОНФ Жанна Рябцева обвинила екатеринбургский "Водоканал" в саботировании данных президентом установок. По ее словам, вместо ликвидации несанкционированной свалки отходов очистных сооружений, о которой Владимиру Путину рассказали на недавнем Медиафоруме, фекалии вывозят на новое место неподалеку от старого, сообщает "Уралинформбюро".
"Есть такое явление – круговорот говна в природе. Руководство водоканала пообещало журналистам решить вопрос за две недели, но так и не ответило официально на тот же вопрос от ОНФ. И вот мы узнали, как будет решаться проблема: отходы, видимо, будут свозиться чуть дальше, в Белоярский район. О начавшейся активности в районе Белоярки нам сообщили местные жители, которые "засекли" зловонные машины с отходами на въезде в лес", - написал Ж.Рябцева на своей странице в Facebook.
Как заверили "Уралинформбюро" в МУП "Водоканал", они к вывозу не имеют никакого отношения. "Наша позиция осталась прежней: обяжем подрядчика ликвидировать свалку за две недели. Но пока он не может приступить к вывозу: до 15 мая дороги "закрыты", по ним запрещен проезд большегрузного транспорта для вывоза этих отходов", - пояснили в пресс-службе организации, уточнив, что ни "Водоканал", ни его подрядчик к описанным Ж.Рябцевой грузовикам не имеют никакого отношения.
По информации "Уралинформбюро", грузовики могут быть наняты ООО "Профит". На используемых компанией землях размещалась несанкционированная свалка кека. После предписания природоохранной прокуратуры, по словам источника агентства, отходы начали вывозить в поля для "временного размещения", где должны отлежаться и выветриться, после чего они станут менее опасными, что позволит за значительно меньшую сумму разместить их на полигоне бытовых отходов.
Получить комментарий ООО "Профит" к моменту выхода публикации не удалось.
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