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Французский художник высидел первого цыпленка19 апреля в 20:31

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Еще 9 на подходе.

У художника-акциониста из Франции Абрама Пуэншеваля, который с конца марта высиживает десяток куриных яиц, вылупился первенец.

Пуэншеваль восседает на стуле хитрой конструкции, согревая будущих цыплят лишь теплом своего тела. Правда, сам при этом кутается в термоодеяло. Акция проходит в парижском музее современного искусства Palais de Tokyo, ведется прямая трансляция на YouTube. Покидать пост "наседка" не планирует, пока на свет не появится весь выводок.

Цель перформанса – испытать материнские ощущения курицы.

В феврале художник неделю путешествовал внутрь себя, замурованный в известковую глыбу. Пищу принимал через специальные отверстия. Еще он плавал по реке в большой пластиковой бутыли и даже провел 13 дней внутри чучела медведя, питаясь жуками и червями, передает "Уралинформбюро".

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