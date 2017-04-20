Еще 9 на подходе.

У художника-акциониста из Франции Абрама Пуэншеваля, который с конца марта высиживает десяток куриных яиц, вылупился первенец.

Пуэншеваль восседает на стуле хитрой конструкции, согревая будущих цыплят лишь теплом своего тела. Правда, сам при этом кутается в термоодеяло. Акция проходит в парижском музее современного искусства Palais de Tokyo, ведется прямая трансляция на YouTube. Покидать пост "наседка" не планирует, пока на свет не появится весь выводок.

Цель перформанса – испытать материнские ощущения курицы.

В феврале художник неделю путешествовал внутрь себя, замурованный в известковую глыбу. Пищу принимал через специальные отверстия. Еще он плавал по реке в большой пластиковой бутыли и даже провел 13 дней внутри чучела медведя, питаясь жуками и червями, передает "Уралинформбюро".