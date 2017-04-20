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Назарбаев запретит казахам черную одежду и бороды19 апреля в 21:04

  • Текст

Короткие штаны тоже под угрозой.

Казахские женщины перебарщивают с длинной черной одеждой. В дни траура это еще можно понять, но в обычное время неприемлемо, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Мнение о дресс-коде истинного мусульманина он высказал на встрече с духовными лидерами страны, передает "Уралинформбюро". Критике подверглись и молодые мужчины, которых так и тянет отрастить бороду или укоротить брюки.

"Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне", - подчеркнул глава государства, добавив, что мусульманин отличается не одеждой, а верой.

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