Короткие штаны тоже под угрозой.

Казахские женщины перебарщивают с длинной черной одеждой. В дни траура это еще можно понять, но в обычное время неприемлемо, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Мнение о дресс-коде истинного мусульманина он высказал на встрече с духовными лидерами страны, передает "Уралинформбюро". Критике подверглись и молодые мужчины, которых так и тянет отрастить бороду или укоротить брюки.

"Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне", - подчеркнул глава государства, добавив, что мусульманин отличается не одеждой, а верой.