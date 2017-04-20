Продажи выросли на 73,2%.

В марте 2017 года продажи Lada в странах ЕС выросли на 73,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Автостат".

С каждым месяцем интерес европейцев к продукции АвтоВАЗа только растет. Так, в январе было реализовано более 280 автомобилей, в феврале - около 350 машин, в марте - 504. В общей сложности с начала года продано 1 142 экземпляра, что на 63,1% больше аналогичного периода прошлого года.

В планах АвтоВАЗа в 2017 году увеличить экспорт продукции на 50% - до 40 тысяч машин, передает "Уралинформбюро.

Сейчас в странах ЕС можно можно купить несколько моделей Lada - Vesta, 4x4, Granta и Kalina.

Стоит добавить, что лидерство на европейском рынке на данный момент удерживает Volkswagen, на втором месте - Ford. Третья строчка принадлежит Renault.