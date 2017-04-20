Уральские театры удостоились 5 "Золотых Масок"Сегодня в 11:10
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За "Ромео и Джульетту" и "Травиату".
Лауреатами национальной премии "Золота Маска" стали Екатеринбургский и Пермский театры оперы и балета. Вручение наград состоялось накануне вечером в Москве.
Театр уральской столицы получил две "Маски" за "Ромео и Джульетту". Постановка признана лучшим балетом, еще одна награда досталась Игорю Булыцыну, исполнителю роли Меркуцио.
Также премиями отмечена "Травиата" Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Такой чести удостоились дирижер Теодор Курентзис и исполнительница главной роли Надежда Павлова. Третья "Золотая Маска" ушла Роберту Уилсону в номинации "Работа художника по свету в музыкальном театре", передает "Уралинформбюро".
Еще два претендента от УрФО - пермский "Театр-Театр" и челябинский Театр современного танца - остались без "Масок".
23-ю церемонию вручения театральных наград оказалась рекордной по числу номинантов - 290 (в прошлом году их было 200).
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