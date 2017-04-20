В соцсетях.

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к суициду и создание групп смерти в соцсетях. За это предусмотрено до 6 лет лишения свободы, пишут федеральные СМИ.

Смертельные интернет-игры среди подростков набирают бешеную популярность, передает "Уралинформбюро". В 2016 году число самоубийств среди юных россиян выросло на 60%. Только в 2016 году в стране было зафиксировано более 700 случаев суицида, на Среднем Урале из жизни ушли 12 юных свердловчан. Все чаще к самоубийству детей толкают именно группы смерти.

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