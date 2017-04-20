Каждой десятой россиянке грозит рак грудиСегодня в 10:28
- Текст
И яичников.
У 11% российских женщин есть генетические мутации, повышающие шансы развития рака груди и яичников. Таковы результаты исследования генетиков из центра Genotek. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в исследовании приняли участие порядка тысячи женщин от 18 до 45 лет. Выяснилось, что ряд нарушений в геноме повышает вероятность онкозаболеваний на 80%.
Рак груди – самый распространенный тип злокачественных опухолей у женщин. По оценкам ВОЗ, от него умирают 500 тысяч человек ежегодно. Причем болезнь крайне сложно выявить на ранних стадиях: маммография обнаруживает его лишь в 12% случаев.
"Обнаружение генетических мутаций не диагноз и не приговор. Это знание крайне важно для подбора терапии, так как разные мутации заметно влияют на реакцию раковых клеток на химиотерапию", - обнадеживает автор исследования Валерий Ильинский.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:55
На Южном Урале секта готовит массовый суицид
Повинуясь голосам из космоса.Сегодня в 12:51
Тюменьэнергосбыт продолжает сотрудничать с Областным геронтологическим центром
И отвечать на вопросы пожилых людей.Сегодня в 12:51
Екатеринбуржца подозревают в покушении на убийство 4-летнего сына
Отец избил ребенка на глазах прохожих.Сегодня в 11:10
Уральские театры удостоились 5 "Золотых Масок"
За "Ромео и Джульетту" и "Травиату".Сегодня в 11:05
ММК увеличил отгрузку автолиста на 12,6%
До 473 тысяч тонн.Сегодня в 10:52
Куйвашев возвращает мэрии Екатеринбурга "творческие" полномочия
По градостроительству.Сегодня в 10:28
Каждой десятой россиянке грозит рак груди
И яичников.Сегодня в 10:05
В Екатеринбурге вторую неделю ищут 15-летнюю школьницу
Она не первый раз сбегает из дома.Сегодня в 09:37
Коллекторы терроризируют тагильчанку за долги отчима
Обрывая ее телефон по ночам.Сегодня в 09:07
На Среднем Урале 41 муниципалитет подключился к "Системе-112"
К концу года ее внедрят во всем регионе.Сегодня в 08:53
Европейцы скупают российские Lada
Продажи выросли на 73,2%.Сегодня в 08:32
В Екатеринбурге у заправки "ЛУКОЙЛа" вспыхнул пожар
В газовой котельной.Сегодня в 08:26
На ямальском месторождении погиб 23-летний рабочий
"Премьерстроя".Сегодня в 07:58
Под Екатеринбургом ВАЗ задавил пешехода
В темноте.19 апреля в 21:35
В Копейске полицейский стащил у пенсионерки "похоронную" заначку
Пока искал грабителей.
Главные новости
- Сегодня в 12:55На Южном Урале секта готовит массовый суицид
- Сегодня в 10:52Куйвашев возвращает мэрии Екатеринбурга "творческие" полномочия
- Сегодня в 08:26На ямальском месторождении погиб 23-летний рабочий
- 19 апреля в 19:08Предполагаемый убийца Ирины Вахрушевой служил в МЧС
- 19 апреля в 18:10Полиция задержала избившего 4-летнего сына екатеринбуржца
Аналитика
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?