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Каждой десятой россиянке грозит рак грудиСегодня в 10:28

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И яичников.

У 11% российских женщин есть генетические мутации, повышающие шансы развития рака груди и яичников. Таковы результаты исследования генетиков из центра Genotek. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в исследовании приняли участие порядка тысячи женщин от 18 до 45 лет. Выяснилось, что ряд нарушений в геноме повышает вероятность онкозаболеваний на 80%.

Рак груди – самый распространенный тип злокачественных опухолей у женщин. По оценкам ВОЗ, от него умирают 500 тысяч человек ежегодно. Причем болезнь крайне сложно выявить на ранних стадиях: маммография обнаруживает его лишь в 12% случаев.

"Обнаружение генетических мутаций не диагноз и не приговор. Это знание крайне важно для подбора терапии, так как разные мутации заметно влияют на реакцию раковых клеток на химиотерапию", - обнадеживает автор исследования Валерий Ильинский.

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