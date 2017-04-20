И отвечать на вопросы пожилых людей.

В начала апреля специалисты Тюменьэнергосбыта провели ряд встреч с сотрудниками Областного геронтологического центра, которые помогают свыше 2000 пожилых людей справляться с различными бытовыми вопросами и трудностями.

"В доступной форме мы рассказали о способах передачи показаний, оплаты потребленной электроэнергии, - комментирует руководитель информационно-справочной службы Тюменьэнергосбыта Ирина Лобановская. - Также донесли до сведения информацию о необходимости следить за сроками поверки и замены электросчетчика. В последнее время участились случаи, когда различные коммерческие организации приходят к пожилым людям и настойчиво, а, порой, и с угрозами, предлагают поменять счетчик. Конечно, многие соглашаются. В связи с этим наша компания ввела новую услугу: набрав бесплатный номер 88002506006 и введя свой лицевой счет по электроэнергии, указанный в нижней части квитанции ТРИЦ, можно уточнить срок поверки прибора учета электроэнергии".

В свою очередь сотрудники геронтологического центра задали интересующие их вопросы относительно энергоснабжения, а также других услуг, оказываемых АО "ЭК "Восток", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сбытовой компании.

"Мы продолжим эту работу, так как очевидно, что многие наши клиенты не владеют информацией и хотели бы получить какие-то дополнительные разъяснения и информацию. Для удобной и наглядной работы с пожилым населением, мы подготовим для специалистов геронтологического центра специальные брошюры, а также листовки, в которых будут указаны способы оплаты электроэнергии, передачи показаний электросчетчиков и многое другое", - подчеркнула Ирина Лобановская.