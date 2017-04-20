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На Южном Урале секта готовит массовый суицидСегодня в 12:55

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Повинуясь голосам из космоса.

В нескольких городах Южного Урала членов деструктивного турецкого культа "Союз Мирового Братства" готовят к массовому самоубийству. Информация об этом передана в правоохранительные органы, сообщил "Уралинформбюро" глава миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник.

Он пояснил, что секта, основанная "проповедницей" Бюлент Чорак, действует конспиративно. Нет ни юрлица, ни публичных выступлений, что осложняет борьбу с ней. Собрания проходят на частных квартирах. Вербовка идет по классическому принципу: пришел сам – приведи друга.

По данным К.Путника, чаще всего адептами культа становятся женщины, особенно с детьми. Сеть ячеек охватила всю Россию.

"Союз Мирового Братства" учит, что конец света вот-вот случится. Обретение нового прекрасного мира возможно лишь путем суицида. При этом самоубийцы должны завещать имущество духовным наставникам.

Близкие зачастую не обращают внимания, когда человек увлекается каким-то на первый взгляд безобидным "учением о космосе", подчеркивает К.Путник. Надо быть начеку - в современной истории немало страшных примеров, когда десятки и сотни людей, охваченные массовой истерией, кончают с собой. На территории бывшего СССР к такому шагу подстрекало своих последователей "Белое Братство", чья деятельность, к счастью, была вовремя остановлена.

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