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Юных хоккеистов под Екатеринбургом подкосил норовирусСегодня в 16:15

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Детей кормили просроченной едой.

Причиной массового отравления юных хоккеистов в спорткомплексе "Курганово" под Екатеринбургом стал норовирус.

Прокурорская проверка выявила множество нарушений в работе ООО "Комфорт", организующего питание в СК. Как оказалось, в пищу шла просроченная продукция, в цехах найдены бактерии, на продуктах отсутствовала маркировка, нарушались условия их хранения.

Прокуратура возбудила административные дела и внесла представление об устранении нарушений директору ООО "Комфорт".

Нарушило закон и руководство "Курганово", которое несвоевременно сообщило надзорным органам о вспышке заболевания и не провело должным образом дезинфекцию. В отношении руководства спорткомплекса также были возбуждены административные дела, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры.

Семеро детей 7-8 лет, мать одного из них и тренер отравились 28 марта 2017 года. Воспитанники хоккейного клуба "Сибирь" приехали из Новосибирска на соревнования "Кубок Автомобилиста". Заболевших госпитализировали в Полевскую ЦГБ с рвотой, жаром и болями в животе.

Ранее по теме:

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