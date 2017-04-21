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Паводок отрезал от мира село под Туринском 20 апреля в 16:37

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Затопило единственный мост.

На реках Свердловской области начался ледоход. По данным Уральского УГМС, за 15-18 апреля сильнее всего вода поднялась в Сосьве, Нице, Туре, Реже, Нейве и Тавде, а также их притоках.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделе ГО и ЧС администрации Туринска, возле села Кумарьинское залило мост, сейчас оно отрезано от большой земли. Продуктами и медикаментами сельчан обеспечили заранее. В целом паводковая обстановка спокойная - дома и огороды не топит, необходимости в эвакуации людей нет.

Аналогично оценивают ситуацию еще в нескольких муниципалитетах из зоны риска: Сосьве, Туринске, Реже и Верх-Нейвинском. Окончательно масштабы половодья станут понятны в начале мая, когда увеличится приток воды с северных рек, оттаявших болот и лесов. Но уже сейчас можно утверждать, что прошлогодний разлив не повторится, говорят специалисты.

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