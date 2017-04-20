Если СовФед продвинет эту инициативу.

В Совете Федерации РФ готовят предложение о возвращении россиянам, отдыхающим внутри страны, до 120 тысяч рублей затрат на путевки.

Налоговый вычет предусматривает возврат уплаченного налога на доходы физических лиц (13%), передает "Уралинформбюро". Сейчас таким образом возмещаются только расходы на обучение, приобретение жилья и лечение.

О расширении этого перечня "Известия" рассказал сенатор Игорь Фомин. По его словам, благодаря данной мере на отечественных курортах увеличится поток туристов. Обороты санаториев вырастут на 10-15 миллиардов в год.