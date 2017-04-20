Екатеринбургский завод снесут ради новостройкиСегодня в 15:15
- Текст
- Комментарии (1)
Конкурс проектов уже стартовал.
С карты Екатеринбурга может исчезнуть промплощадка завода имени Воровского (ЗИВ). Вместо неё в квадрате улиц Фурманова-Цвиллинга-Щорса и Машинной вырастет новый жилой район. Каким он будет – решит международный конкурс с участием проектантов из России, Франции и Нидерландов.
Сам завод в любом случае продолжит существование как юридическое лицо, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия. Останется ли он конкретно на этой площадке — будет понятно, когда окончательно решится вопрос о застройке. Под нее может уйти вся нынешняя заводская площадка. "Если решат, что застройки не будет, завод останется", - лаконично ответили агентству представители ЗИВ.
ЗИВ выступает партнёром компании PRINZIP — заказчика конкурса на лучший проект реновации заводской территории. Как сообщил "Уралинформбюро" директор PRINZIP Геннадий Черных, у компании есть аналогичный опыт — например, строительство торгового центра на площадке Исетского пивзавода и жилого комплекса "Малевич" на месте бывшей автоколонны №1212.
В беседе с корреспондентом агентства глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин сообщил, что концепция застройки территории завода имени Воровского пока не выносилась на публичные слушания. "Мы обязательно рассмотрим этот вопрос, как только будет конкретный проект", - подчеркнул он.
Судя по всему, для мэрии Екатеринбурга застройка этого квартала — реальный шанс решить транспортную проблему в районе, прилегающем к ЦПКиО имени Маяковского. В том числе запустить удобный пешеходный трафик от улицы Белинского по мосту через Исеть к главному входу в парк и связать территорию ЗИВ с кварталами, расположенными на Белинского и Щорса.
Конкурс на лучший проект реновации промплощадки завода имени Воровского стартовал в Екатеринбурге 20 марта. Во второй тур из 40 участников прошли 8 проектных организаций, в том числе три из Екатеринбурга. В списке конкурсантов есть французские фирмы Studio Fuksas и Valode & Pistre и голландская De Architekten Cie. Имя победителя будет озвучено в рамках международной выставки "ИННОПРОМ".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
ГДЕ ЛЮДИ БУДУТ РАБОТАТЬ?????????????????????Если все заводы рушат, то где будут работать те люди, которые должны жить в том квартале? ГПЗ-6 порушили. Вместо него уродливый жилой комплекс Бажовский. Что, стране не нужны подшипники??????ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 19:30
Установлена личность заказчика теракта в Петербурге
Имя пока не называют.Сегодня в 19:26
Центр занятости Екатеринбурга забит сокращенными сотрудниками МЧС
Им предлагают идти в охранники и сантехники.Сегодня в 19:22
В Госдуме роют могилу Ленину
Большинство россиян - за.Сегодня в 19:11
В Прикамье на трассе опрокинулась иномарка - двое пострадавших
За рулем был пьяный бесправник.Сегодня в 19:10
Челябинцы незаконно вывели за рубеж 31 миллион
Через фирму-однодневку.Сегодня в 19:05
Свердловская прокуратура проверит Успенскую церковь
Стоит или снесена?Сегодня в 18:49
Путь к перевалу Дятлова открыли для транспорта
Вездеходного.Сегодня в 18:47
В Екатеринбурге сотрудник РЖД скончался на рабочем месте
На станции "Гипсовая".Сегодня в 18:29
Пятеро тюменских детей получили травмы в батутном парке
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 18:20
В Тюмени бесправник угнал машину ради похорон кота
В Тобольске.Сегодня в 18:14
Процесс по делу Цыбко переходит к прениям сторон
Защита подготовила 10 томов доказательств.Сегодня в 18:05
В Прикамье многодетная мать прятала труп младенца в шкафу
Несколько дней.Сегодня в 17:51
Никита Трямкин возвращается из "Ванкувера" в "Автомобилист"
Хоккеист играл за клуб НХЛ с 2016 года.Сегодня в 17:32
Россиянам вернут до 120 тысяч за отдых внутри страны
Если СовФед продвинет эту инициативу.Сегодня в 17:21
Непогода прописалась на Среднем Урале
С дождями и мокрым снегом.
Главные новости
- Сегодня в 19:26Центр занятости Екатеринбурга забит сокращенными сотрудниками МЧС
- Сегодня в 18:05В Прикамье многодетная мать прятала труп младенца в шкафу
- Сегодня в 16:21В Екатеринбурге на Бебеля нашли два трупа
- Сегодня в 15:41Свердловские школы "накроют" глушилками
- Сегодня в 14:57В Реже нашли мумию младенца
Аналитика
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?