Путь к перевалу Дятлова открыли для транспортаСегодня в 18:49
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Вездеходного.
Туристам разрешили передвигаться к перевалу Дятлова на мотовездеходах и снегоходах. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Свердловской области об особо охраняемой природной территории "Ландшафтный заказник "Ивдельский".
Печальная слава пропавшей группы Игоря Дятлова и многочисленные противоречивые мифы, которыми обросла эта история, манят на Северный Урал туристов из всех регионов России и из-за рубежа.
В связи с этим региональные власти разрешили перемещение механизированных средств по единственному маршруту - "На перевал Дятлова". Режим охраны заказника смягчили в связи с тем, что этот маршрут проходит в границах существующих дорог и троп, а значит, ущерба заказнику никто не причинит. Как пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона, коммерческие перспективы пробудили у чиновников интерес к дальнейшему развитию направления.
"Это позволит сохранить природный комплекс, имеющий экологическую, эстетическую и рекреационную ценность, а также будет способствовать развитию внутреннего экологического и познавательного туризма и популяризации Свердловской области", - комментирует министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов.
Ивдельский заказник – самый удаленный и труднодоступный государственный природный заказник областного значения. В западной его части расположен перевал Дятлова, названный так в честь руководителя туристической группы, студента 5-го курса УПИ Игоря Дятлова. Вместе с ним в 1959 году пропали 9 участников похода. Споры об обстоятельствах их гибели ведутся до сих пор.
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