Вездеходного.

Туристам разрешили передвигаться к перевалу Дятлова на мотовездеходах и снегоходах. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Свердловской области об особо охраняемой природной территории "Ландшафтный заказник "Ивдельский".

Печальная слава пропавшей группы Игоря Дятлова и многочисленные противоречивые мифы, которыми обросла эта история, манят на Северный Урал туристов из всех регионов России и из-за рубежа.

В связи с этим региональные власти разрешили перемещение механизированных средств по единственному маршруту - "На перевал Дятлова". Режим охраны заказника смягчили в связи с тем, что этот маршрут проходит в границах существующих дорог и троп, а значит, ущерба заказнику никто не причинит. Как пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона, коммерческие перспективы пробудили у чиновников интерес к дальнейшему развитию направления.

"Это позволит сохранить природный комплекс, имеющий экологическую, эстетическую и рекреационную ценность, а также будет способствовать развитию внутреннего экологического и познавательного туризма и популяризации Свердловской области", - комментирует министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов.

Ивдельский заказник – самый удаленный и труднодоступный государственный природный заказник областного значения. В западной его части расположен перевал Дятлова, названный так в честь руководителя туристической группы, студента 5-го курса УПИ Игоря Дятлова. Вместе с ним в 1959 году пропали 9 участников похода. Споры об обстоятельствах их гибели ведутся до сих пор.